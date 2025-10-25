Ligin Yedinci Haftasında Ne Oldu?

Ligin yedinci haftasında Amasyaspor ile karşılaşan Bozokspor rakibine 3-1 Mağlup oldu. Karşılaşmada etkili bir futbol oynamasına rağmen Amasyaspor’un gollerine engel olmayınca karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı. Ligin sekinci haftasında Bozokspor, Pazarspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor.

Rakip Pazarspor

Ligin sekinci haftasında kırmızı- siyahlı temsilcimiz, 26 Ekim Pazar günü saat 14.00’da Kırşehir Ahi Stadyumunda Pazarspor ile karşılaşacak. Bu önemli maç ise Sıfır TV’nin Youtube kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Yeni Teknik Direktör Yeni Umutlar

Sinan Yücer, Bozokspor’daki görevine hızlı başladı. Yardımcı antrenörleri ve kaleci antrenörüyle birlikte takımın başında antrenmanlara devam ediyor. Antrenmanlar da neşeli görüntüler sergileniyor. Pazarspor ile karşılaşacak olan Bozokspor’da tempo yüksek. Pazar günü Pazarspor’la karşılaşacak olan Bozokspor’da moraller yüksek hazırlıklar tam gaz devam ediyor.