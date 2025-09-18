Ziyarette öğrencilerle bir araya gelen kulüp yöneticileri ve futbolcular, sporun birleştirici gücü üzerine sohbet etti. Okulun spor tarihi ve gençlerin spora yönlendirilmesi konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

“Yozgat Lisesi Spor Tarihimizin Öncülerindendir”

Kulüp Başkanı Alparslan Akyüz, yaptığı açıklamada Yozgat Lisesi’nin hem eğitim hem de kültür hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Akyüz, “Burada kurulan ilk futbol takımı, Yozgat’ın spor tarihindeki öncü adımlardan biridir. Ancak o dönemin genç futbolcuları, Çanakkale Cephesi’ne giderek vatan uğruna şehit düşmüşlerdir. Bugün bu ruh, şehrin profesyonel futbol temsilcisi olan Yozgat Bozokspor ile yaşamaktadır” dedi.

“Gençleri Spora Teşvik Etmeye Devam Edeceğiz”

Bozokspor’un sadece sportif başarılarla değil, aynı zamanda gençleri spora teşvik ederek şehrin birliğine katkı sunduğunu dile getiren Akyüz, “Geçmişte yarım kalan hayalleri bugüne taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bozokspor ailesi olarak hem şehitlerimizin hatırasını yaşatacağız hem de gençlerimizi geleceğe hazırlayacağız” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, öğrencilerle futbolcuların hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.