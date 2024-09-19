Nesine 3. Lig'in 3. hafta müsabakalarında görev yapacak olan hakemler ve yardımcıları açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, “Nesine 2. Lig'in 4. hafta müsabakaları ile Nesine 3. Lig'in 3. hafta müsabakalarında görev yapacak olan hakemler ve yardımcıları belirlenmiştir” denildi.

Yozgat Bozokspor, 52 Orduspor FK maçını Engin Atmaca yönetecek. Atmacanın birinci yardımcı hakemliğini Gökhan Karaboğa, ikinci yardımcı hakemliğini Selami Dursun, maçın dördüncü hakemliğini ise Alihan Çalıkuşu yapacak.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Yozgat Bozokspor hafta sonu kendi evinde konuk edeceği 52 Orduspor FK maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik Direktör İlhan Özbay yönetiminde 52 Orduspor FK hazırlıklarına devam eden Bozokspor hanesine 3 puan yazdırmak istiyor.