Türkiye Futbol Federasyonu, Aliağa Futbol Kulübü'nün başvurusu doğrultusunda seremoniye çocukların katılımını onayladı.

KULÜP TALEBİ FEDERASYONCA UYGUN GÖRÜLDÜ

Aliağa Futbol A.Ş. Kulübü Başkanlığı, 08 Nisan 2025 tarihli başvurusunda, takımın sahaya seremoni sırasında refakatçi çocuklarla birlikte çıkması yönünde talepte bulundu. Bu talep, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından değerlendirilerek, Sportif Ekipman Talimatı’nın 22. maddesinde yer alan koşullara uyulması şartıyla kabul edildi.

ÇOCUKLARIN KATILIMI MAÇA ANLAM KATACAK

TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik’in imzasıyla ilgili taraflara gönderilen yazıya göre, seremoniye çocukların katılımı yalnızca estetik bir unsur değil, aynı zamanda toplumsal değerleri ön plana çıkaran bir uygulama olarak değerlendiriliyor. Bu yaklaşım, özellikle yerel takımların gençlerle olan bağını kuvvetlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

İLGİLİ KURUMLARA BİLGİLENDİRME YAPILDI

Alınan karar doğrultusunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, her iki kulüp başkanlığı, Temsilci İşleri Koordinatörlüğü ve Hakem İşleri Koordinatörlüğü bilgilendirildi. Böylece seremoni hazırlıkları için gerekli koordinasyonun sağlanması adına resmi süreçler başlatılmış oldu.