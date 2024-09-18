Yozgat Bozokspor hafta sonu kendi evinde konuk edeceği 52 Orduspor FK maçı hazırlıklarına başladı.

Kendi tesislerinde antrenmanlarına başlayan kırmızı-siyahlı ekip, galibiyet için yoğun çalışma sarf ediyor.

Teknik Direktör İlhan Özbay gözetiminde 52 Orduspor FK hazırlıklarına başlayan Bozokspor’da hedef 3 puan.

Özbay yaptığı açıklamada, “Takımımız galibiyet için yoğun bir şekilde çalışıyor. Yozgatlıların desteğiyle sahada gücümüze güç katacağız. Hafta sonu oynayacağımız 52 Orduspor FK maçına iyi hazırlanıyoruz. Yozgat Bozokspor’u hak ettiği yerlere taşıyacağız. Taraftarlarımızın takımımızın gelişeceğinden hiç şüphesi olmasın. Desteklerini esirgemesinler” ifadelerini kullandı.