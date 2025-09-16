Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Alparslan Akyüz, yeni sezon çalışmaları hakkında bilgi vermek üzere Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ı ziyaret etti.

Kulüp Başkanı Akyüz, takımın yeni sezona yönelik çalışmalarını anlatarak hedeflerinin Yozgat Bozokspor’u üst liglere taşımak olduğunu söyledi.

Akyüz, “Hedefimiz Yozgat Bozokspor’u taraftarımızla birlikte daha üst liglere taşımak. Bu doğrultuda transfer çalışmalarımız sürüyor. Şehrimizin desteğiyle başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ise, Alparslan Akyüz’e teşekkür ederek yeni sezonda Yozgat Bozokspor’a başarı dileklerini iletti.