Yozgat Bozokspor Kulübü Başkanı Alpaslan Akyüz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kamuoyuna duyurulan ve bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen 152 hakem listesine ilişkin açıklamada bulundu.

Akyüz yaptığı açıklamada, söz konusu listenin Türk futbolu adına büyük önem taşıdığı belirtti.

Açıklamada, “Bahis oynadığı iddiasıyla PFDK’ya sevk edilen 152 hakem listesi, Türk futbolu adına son derece ciddi ve dikkatle değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Yozgat Bozokspor olarak; adalet, dürüstlük ve şeffaflık ilkelerinden taviz verilmeden futbolun güvenilir bir zeminde yürütülmesini savunuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Akyüz, bu sezon Düzcespor, Karadeniz Ereğli Belediyespor, Fatsa Belediyespor FK ve Amasyaspor FK müsabakalarında görev alan bazı hakemlerin listede yer aldığını hatırlattı.

Akyüz, “Bu maçların hemen hepsinde puan kaybı yaşamamız, futbolun adil bir şekilde yönetilmesi gerekliliğini bir kez daha gözler önüne sermektedir” ifadeleri kullanıldı.

Türk futbolunda güvenin yeniden tesis edilmesinin ancak şeffaflıkla mümkün olduğuna dikkat çeken Akyüz, şunları kaydetti: “Gerçeklerin gizlenmeden kamuoyuyla paylaşılması şarttır. Federasyonun adalet ve açıklık ilkeleri doğrultusunda hareket edeceğine inanıyor, süreci yakından takip edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz.”

Yozgat Bozokspor’un adil, temiz ve güvenilir bir futbol düzeni için sorumluluk üstlenmeye hazır olduğu vurgulanan açıklamada, “Türk futbolu, artık belirsizliklerin değil; şeffaflık ve güvenin sahası olmalıdır” denildi.