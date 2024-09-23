Karşılaşmanın 58. dakikasında 52 Orduspor oyuncusu Yusuf Atasoy, attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Ancak bu üstünlük uzun sürmedi. Maçın 62. dakikasında Yozgat Bozokspor’un tecrübeli ismi Gökhan Erdöl, attığı golle skoru 1-1’e getirerek eşitliği sağladı.

KAPTAN ERDÖL'DEN BİRLİK BERABERLİK ÇAĞRISI

Maçın ardından Yozgat Bozokspor kaptanı Gökhan Erdöl, taraftarlarla buluşarak bir konuşma yaptı. Erdöl, taraftarların desteğine teşekkür ederek, takım olarak önlerindeki maçlara odaklanacaklarını ve daha iyi performans göstereceklerini belirtti.

Erdöl, yaptığı açıklamada, "Buraya kadar gelip bizleri desteklediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Takımımızı önümüzdeki maçlara daha iyi hazırlayacağız. Sizlerin desteği bizler için çok önemli. Her şey güzel olacak. Çok iyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Takım arkadaşlarımızla, teknik heyetimizle, kulüp yöneticilerimizle burada bir aile ortamı var. Her maçın değeri 3 puan. Biz rakibe bakmadan 3 puanları toplamak için sahaya çıkıyoruz. Takım arkadaşlarıma güveniyorum, bu sezon bu şehrin takımını hak ettiği yere çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Yozgat Bozokspor, bu sonuçla beraber puan tablosunda önemli bir konumda kalmak için çalışmalarına devam ederken, takım kaptanının birlik mesajı, taraftarlar arasında olumlu karşılık buldu.