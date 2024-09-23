Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında, Yozgat Bozokspor'un başarısı için önemli bir toplantı düzenlendi.
Valilik makam toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, kulübün başarısını artırmak için çeşitli görüş ve öneriler dile getirildi.
Toplantıya, Vali Mehmet Ali Özkan’ın yanı sıra AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat Bozokspor Yönetimi, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Yozgatlı iş insanları katıldı.
Toplantıda, Yozgat Bozokspor'un daha üst seviyelere taşınması için yapılabilecek çalışmalar ele alınırken, yerel yönetimlerin ve iş dünyasının desteğiyle kulübün sportif başarısının artırılması için iş birliği mesajları verildi.
Yozgat Bozokspor'un geleceği adına büyük önem taşıyan toplantıda, kulübün gelişimi için atılacak adımlar konusunda geniş kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.