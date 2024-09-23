15 milyon emekliye büyük destek!

Yeni destek paketi: 20-30 Bin TL anında hesaba yatacak!

Düşen telefonu tutmak için 10. kattan atlamış!

Yeni zorunluluk: Son tarih belli oldu!

15 milyon emekliye büyük destek!

Yeni destek paketi: 20-30 Bin TL anında hesaba yatacak!

Yeni dönem: 9 gün sonra zorunlu oluyor!

Boğazlıyan cezaevinde kalan sanık için çocuk tacizi davası!

Yozgatlıların paylaşımı Çorum’a dert oldu!

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yozgat Bozokspor'un geleceği adına büyük önem taşıyan toplantıda, kulübün gelişimi için atılacak adımlar konusunda geniş kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda, Yozgat Bozokspor'un daha üst seviyelere taşınması için yapılabilecek çalışmalar ele alınırken, yerel yönetimlerin ve iş dünyasının desteğiyle kulübün sportif başarısının artırılması için iş birliği mesajları verildi.

Toplantıya, Vali Mehmet Ali Özkan’ın yanı sıra AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat Bozokspor Yönetimi, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Yozgatlı iş insanları katıldı.

Valilik makam toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, kulübün başarısını artırmak için çeşitli görüş ve öneriler dile getirildi.

Bu bağlantı sizi https://www.ilerigazetesi.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.