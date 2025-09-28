Yozgat Bozokspor Kırşehir Ahi Stadyumunda oynanan maçta 2 golle 3 puanı aldı.

Maçtan Dakikalar

Maçın 4’üncü dakikasında Hopaspor’un 6 numaralı oyuncusu Ömer Ali Danışmaz ikili mücadeleden sarı kart gördü.

54’üncü dakikada Bozokspor’un 6 numaralı oyuncusu Ömer Gündüz sar kart gören isim oldu.

56’ıncı dakikada Emre Fırtına’nın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu, Nevzat Bilen şık bir kafa vuruşuyla Bozokspor’u öne geçiren golü kaydetti.

60’ıncı dakikada Çayan Poshoroğlu’nun yerine Efe Çakmak oyuna girdi.

66’ıncı dakikada Mert Çayir’in yerine Yusuf İnci oyuna dahil oldu.

69’ıncı dakikada Ahmet Eren Altındaş’ın yerine Serkan Sözmen, 74’üncü dakikada Ertuğrul Kıraç’ın yerine Sarp Yavrucu ve Alperen Gündoğdu’nun yerine Burak Aydın oyuna girdi.

80’inci dakikada Mustafa Yıldırım’ın yerine Alihan Gümüş, Caner Koca yerine Eren Büyükkaya, 81’inci dakikada Kaptan Nevzat Bilen’in yerine Oktay Gürdal, 90’ıncı dakikada Ahmet Uzun’un yerine Baraa Kaya oyuna dahil oldu.

90+6’da Alihan Gümüş şık bir topuk pasıyla yaptığı asisti tamamlayan isim Yusuf İnci oldu. 29 numaralı oyuncu Yusuf İnci şık bir plase ile farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti.

İlk 11 ve Yedekler

Bozokspor’un ilk 11’i şu şekilde: Mücahit Çıra, Necmican Cebeciü, Adnan Aktaş, Furkan Çolak, Ahmet Uzun, Caner Koca, Ömer Gündüz, Mert Çayir, Nevzat Bilen, Emre Fırtına, Mustafa Yıldırım.

Bozokspor’un yedekleri şu şekilde: Eren Karataş, Metin Emre Karaal, Mustafa Özbay, Eren Büyükkaya, Yusuf İnciü, Abdullah Kaygısız, Oktay Gürdal, Alihan Gümüş, Baraa Kaya, Mehmet Eren Torun.

Hopaspor’un ilk 11’i şu şekilde: Oğuzhan Yeşilyurt, Halil Karataş, Ertuğrul Kıraç, Alihan Al, Safa Ali Memnun, Ömer Ali Danışmazü, Çayan Poshoroğlu, Alperen Gündoğdu, Ender Aygören, Ahmet Eren Altındaş, Gökberk Efe.

Hopaspor’un yedekleri şu şekilde: Erdem Çakaltarla, Serkan Sözmen, Burak Aydın, Efe Çakmak, Muhammet Mert Karaca, Sarp Yavrucu, Y. Yolcu, Devrim Deniz Kutanis, Gürkan Furtun, Ali Yılmaz.

Orta hakem Fuat Filiz, yardımcı hakem Sertaç Erşahin, yardımcı hakem Osman Oğurlu, 4’üncü hakem F. Karaman olarak belirlendi.