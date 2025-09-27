Yozgat Bozokspor, hafta sonu oynayacağı Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Nesine 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Yozgat Bozokspor, ligin 4’üncü haftasında Artvin Hopaspor ile karşı karşıya gelecek.

Teknik Direktör Hakan Hayati Karaca yönetimindeki temsilcimiz, hafta sonu oynayacağı karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Zonguldak Spor FK karşılaşmasında berabere kalan temsilcimiz 1 puan ile döndü. Bu hafta Artvin Hopaspor karşılaşmasında hazırlıklarını tamamlayan Bozokspor’un hedefi 3 puan.

Bozokspor, Artvin Hopaspor karşısında alacağı galibiyetle hem puan sıralamasında yükselmeyi hem de taraftarlarına büyük bir sevinç yaşatmayı hedefliyor.

28 Eylül 2025 Pazar günü saat 15.00’da başlayacak mücadele, Kırşehir Ahi Stadyumunda oynanacak.

CANLI YAYIN YAPILACAK

2025-2026 sezonunun 4’üncü haftasında oynanacak Yozgat Bozokspor – Artvin Hopaspor karşılaşması, 28 Eylül Pazar günü saat 15.00’da başlayacak ve Sıfır TV YouTube kanalından canlı yayınlanacak.