Çayeli İlçe Stadyumunda oynanan karşılaşmada Bozokspor, Çayelispor Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Bozokspor ligin 9’uncu haftasını bir puanla kapattı.
Bozokspor’da gol atan oyuncu; 54’inci dakikada Emre Fırtına’dan geldi. Çayelispor Kulübü’nde ise Musa Eren Karakaş 63’inci dakikada golü kaydetti.
Maçtan Dakikalar
33’uncu dakikada Nevzat Bilen’in ortasında Mustafa Tahir Babaoğlu ceza sahası içinde topa dokundu kaleci topu çıkardı. Mutlak gol kaçtı.
42’inci dakikada Bozokspor’un geliştirdiği atakta Nevzat Bilen kafa vuruşu yaptı top az farkla auta çıktı.
45’inci dakikada hakem 2 dakikalık uzatma gösterdi.
İlk Yarı Sonucu Çayelispor Kulübü: 0-0: Bozokspor
49’inci dakikada Mustafa Tahir Babaoğlu ceza sahası içerisindeki pozisyonda kaleciyi geçerek vuruşunu yaptı. Defans golü önledi.
54’inci dakikada Emre Fırtına ceza sahası dışından vuruşu savunmaya çarptı ve kaleci kontrpiyede kaldı. Top ağlara gitti
63’inci dakikada Çayelispor kulübü oyuncusu Musa Eren Karakaş kaleci ile karşı karşıya kaldı ve durumu 1-1 getirdi.
68’inci dakikada Musa Eren Karakaş’ın ceza sahası dışından vuruşu top direğe çarptı.
70’inci dakikada Mert Çayır’ın vuruşunda, kaleci doksandan topu çıkardı.
76’ıncı dakikada Mustafa Tahir Babaoğlu ceza sahası içerisinde vuruşunda, kaleci son anda kurtardı. Mutlak gol kaçtı.
83’üncü dakikada Bozokspor ceza sahası dışından serbest vuruş kullandı. Üst direkten döndü.
86’ıncı dakikada Çayelispor kulübü köşe vuruşu kullandı. Mustafa Sarıgözoğlu topa kafa vurdu top direkten döndü.
89’uncu dakikada Bozokspor atağında Muhammed Mustafa Yıldırım kafa vuruşunda kaleci mutlak golü engelledi.
90’ıncı dakikada Hakem +7 dakika uzatma verdi.
90+4’inci dakikada köşe vuruşunda Bozokspor oyuncusu kafayı vurdu top dışarı çıktı.
Maç Sonucu Çayelispor Kulübü: 1-1: Bozokspor
İlk 11 ve Yedekler
Yozgat Bozokspor’un ilk 11’i şu şekilde: Mücahit Çıra, Caner Koca, Emre Tosun, Adnan Aktaş, Oktay Gürdal, Ömer Gündüz, Mert Çayir, Nevzat Bilen, Furkan Çolak, Emre Fırtına, Tahir Babaoğlu
Bozokspor’un yedekleri şu şekilde: Eren Karataş, Necmican Cebeci, Metin Emre Karaal, Mustafa Yıldırım, Mustafa Özbay, Eren Büyükkaya, Ahmet Uzun, Yusuf İnci, Abdullah Kaygısız, Alihan Gümüş
Çayelispor kulübü ilk 11’i şu şekilde: Burak Diker, Serdar Yıldırım, Hüseyin Yıldız, Ali Osman Karnapoğlu, Habil Özbakır, Ali Kemal Aslankaya, Oğuzhan Eskiköy, Muhammed Emin Balcılar, Berkay Kumlu, Muhammed Ali Yılmaz, Ethem Erboğa
Çayelispor kulübü yedekleri şu şekilde: Arif Cılak, Musa Eren Karakaş, İsmail Can Fidan, Mustafa Sarıgözoğlu, Cömert Ağa Öcal, Fehmi Eren Çakmakçı, Furkan Çetinkaya, Halit Emre Acun, Yunus Şentürk, Muhammet Ali Demir
Orta hakem İbrahim Elmas, Yardımcı hakemler Vedat Güneş ve Süleyman Mücahit Demirer, 4’üncü hakem Barış Erdal olarak görev aldı.