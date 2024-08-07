TFF 3. Ligde mücadele edecek Yozgat Belediyesi Bozokspor için taraftarı rahatlatan açıklamada Başkanı Bahadır Yılmaz’dan geldi.

Yozgat Belediyesi Bozokspor Başkanı İş İnsanı Bahadır Yılmaz, takım için gerekli olan futbolcu ve diğer çalışmaların tamam olduğunu söyledi.

“YÖNETİMİN AÇIKLAMASINI BEKLİYORUZ”

“Transfer yok, sessiz bekleyiş sürüyor” başlığıyla taraftarlar tarafından yapılan açıklamada, “Grubunda mücadele eden takımların antrenmanlara başlayıp, transfer çalışmalarını devam etmesiyle birlikte Yozgat Bozokspor’da henüz net bir gelişme yaşanmadı. TFF 3. Ligde mücadele edecek olan takımımız ise henüz kadro oluştur konusuna netliği varamadı. Hafta içi 20-25 futbolcu denenmeye alındı. Açıklama olmadığı için anlaşılan oyuncular hakkında bilgi veremiyoruz, yönetimin açıklamasını bekliyoruz. Takımdaki transfer belirsizliğin ortadan kaldırılması için gözler Başkanı Bahadır Yılmaz’a çevrildi. Bu hafta sonu için açıklanacak isimler olacağı ümidiyle bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

“EMANETİNİZ BOYNUMUZUN BORCU”

Yılmaz ise taraftara şu şekilde cevap verdi: “Arkadaşlar merak etmeyin takımımızı ligde kalması için kurmuyoruz, onun içinde başkan olmadık. Sakin olun her şey kontrol altında. Unutmayın 5 gün önce bu takımın isminden ve bize bırakılan 4.5 milyon borcundan hariç hiç bir şeyi yoktu. Başkanlığımızın 1. haftası tesis tamam, mutfak tamam, antrenörler tamam, kamp tamam, kıyafetler formalar tamam, takım için gelir kapıları tamam, 18 anlaşılmış futbolcu tamam. Bunlar yaptıklarımız sakin kalın. Emanetiniz boynumuzun borcu. Artık takımımız sahipsiz değil ama paylaşımlarında zamanı var. Arkanıza yaslanın rahatınıza bakın. Kimse ağzına bal ligi falan almasın. Biz buradayız.”