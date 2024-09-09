Yozgat Belediyesi Bozokspor Kulüp Başkanı ve İş İnsanı Bahadır Yılmaz, maç sonrası eleştirilere cevap verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Yozgat Bozokspor, sezonun ilk karşılaşmasında Alanya 1921 Futbol Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Sorgun İlçe Stadyumu’nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Maç sonrası gelen eleştirilere Bozokspor Başkanı Bahadır Yılmaz cevap verdi.

Başkan Yılmaz eleştirilere cevap olarak yaptığı açıklamada, “Eksik orta saha ve forvet. Berabere kalmış takımdan bahsediyorsunuz, yenilmemiş 1 ayda kurduğumuz uyumu tam yakalamak için gerekli zamanı olmamış takımdan” dedi.

“MAÇTA BAŞKA EKSİKLERDE VAR”

“Maçta başka eksiklerde var, ben sayayım” diyen Yılmaz, “Ücretsiz otobüse, ücretsiz bilete rağmen stadı dolduramayan Yozgatlılar eksikti. Bir forma almayan, bir atkı almaktan uzak, bilet ücreti vermek istemeyen, her şeyini bu takıma adamış eski taraftar eksikti. Yozgat’tan para kazanıp kasaları ağzına kadar dolu olan, kapılarına ‘Bize yardım eder misiniz’ diye gittiğimiz ama eli boş döndüğümüz esnaflar eksikti. Yozgat’ta fabrikaları olup bir Çorum dayanışması gösteremeyen fabrikatörler eksikti. Her türlü koltuğa sahip gücü olupta Yozgat’a kullanmayan bürokratlar eksikti. ‘Kapılarında bize maddi destek verin, önümüze düşün, lütfen yardım edin’ dediğimiz siyasetçiler eksikti. Stadyumun kendisi eksikti” açıklamasında bulundu.

“MİLLETE KOZ VERMEYİN”

Yılmaz açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Ben o dediğin oyuncuları da alırım ne olacak siz emir verin yeter. Siz bu emri hiç yukarıda saydıklarıma dikte ettiniz mi? ‘Bu yönetim 30 milyon harcadı, siz ne harcadınız, takımın eksiklerini giderdiniz mi’ diye birleştiniz mi? ‘Bu takım Çorluya neyle gidecek’ dediniz mi? ‘Bunların deplasmanı, oteli, yiyecekleri ne olacak’ dediniz mi? Lütfen lütfen lütfen! Savaşımızdan haberiniz yok, cephanemizden haberiniz yok, bari millete koz vermeyin. Daha 1. hafta 3 yıldır Play off oynayan takımla oynuyoruz. Son dakika golü ile puan kaybediyoruz. Hemen başka şeyler… Bir birlik olun lütfen.”