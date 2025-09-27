Ligin Üçüncü Haftasında Ne Oldu?

Ligin Üçüncü haftasında Zonguldakspor Futbol Kulübü ile karşılaşan Bozokspor rakibi ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın son dakikalarında baskın bir futbol oynayan temsilcimiz öne geçecek golü bulamayınca maçta 0-0 berabere bitti. Umutlarını dördüncü haftaya taşıyan Bozokspor Artvin Hopaspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor.

Rakip Artvin Hopaspor

Ligin Dördüncü haftasında kırmızı- siyahlı temsilcimiz, 28 Eylül Pazar günü saat 15.00’da Kırşehir Ahi Stadyumun da Artvin Hopaspor ile karşılaşacak. Bu önemli maç ise Sıfır TV’nin Youtube kanalında canlı olarak yayınlanacak. Maç Bozokspor'un cezası nedeyiyle seyircisiz oynanacak.