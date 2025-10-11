Bozokspor, Fatsa Belediyespor’dan 3 puanı 3 golle aldı
Nesine 3. Lig 3. Grupta mücadele eden temsilcimiz Yozgat Belediyesi Bozokspor, ligin 6’inci haftasında Fatsa Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maçta, Yozgat’ın profesyonel ligdeki tek temsilcisi Bozokspor, Fatsa Belediyespor karşısında son dakikada galibiyete uzandı.
Yozgat Bozokspor, Fatsa Belediyespor ile Kırşehir Ahi Stadında oynanan karşılaşmada, 3 puanı 3 golle aldı.
Bozokspor, Fatsa Belediyespor Maçından Dakikalar
1.dakikada Bozoksporlu oyuncu Emre fırtına ceza sahasına girdi kaleci kurtardı. Sonrasında 2 kez Mustafa Gürbüz kurtarış yaptı.
2.dakika Bozokspor oyuncusu Nevzat Bilen köşe vuruşu kullandı. Köşe vuruşunda Bozoksporlu oyuncu topla buluşturamadı.
7.dakika Bozokspor oyuncusu Ahmet Uzun’un sağ kanattan ortasında top kalecide kaldı.
10.dakikada Ahmet Uzun’a faul yapıldı. Nevzat Bilen ortayı açtı Fatsa Belediyespor oyuncusu Furkan Çolak uzaklaştırdı.
12.dakikada Fatsa Belediyespor atağında Sait Çalık golü attı. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
18.dakikada Bozoksporlu Nevzat Bilen ceza sahasından vuruşunda Mustafa Gürbüz topu köşeden çıkardı.
19. dakikada Nevzat Bilen köşe vuruşunu kullandı. Bozoksporlu oyuncu Kafayı vurdu top az farkla auta çıktı.
21.dakikada Fatsa Belediyespor oyuncusu Bertu Alican Özyürek Bozoksporlu oyuncu ile birebir kaldı. Bozoksporlu oyuncunun müdahalesini, hakem Penaltı noktasını gösterdi
23.dakikada Penaltı atışı için Fatsa Belediyespor oyuncusu Murat Can Bölükbaşı topun başına geçti. Mücahit Çıra’nın sağından topu filelere buluşturdu.
30. dakika Orta sahadaki mücadele de Bozoksporlu Nevzat Bilen sarı kart gördü
31 dakikada sağ kanattan gelişen Bozokspor atağında Ahmet Uzun yerde kaldı. Rakip Takım oyuncusu Oruç Yılmaz sarı kart gördü.
33 dakikada Bozoksporlu oyuncu Nevzat Bilen ceza sahası dışından serbest vuruş kullandı. Top az farkla dışarı çıktı.
34.dakikada Fatsa Belediyespor oyuncusu Kadircan Bilikli, Emre Fırnaya sert müdahelede bulundu hakem direk kırmızı kart çıkardı.
35.dakika Bozoksporlu Nevzat Bilen serbest vuruş için topun başına geçti. Açtığı ortada Bozoksporlu oyuncuları topla buluşturamadı.
38. dakikada Fatsa Belediyespor’da oyuncu değişikliği gerçekleşiyor 19 numaralı Furkan Uludaş yerine giren oyuncu 28 numaralı Kayra Elmali oldu.
42.dakikada Bozoksporlu Nevzat Bilen köşe vuruşu kullandı. Defans oyuncusu topu uzaklaştırdı.
45.dakikada hakem +5 dakikalık duraklama gösterdi.
45(+1).dakika Bozokspor Sağ kanattan Oktay Gürdalın açtığı ortada, Emre Fırtına topla buluştu. Rakibinden şık bir şekilde kurtuldu. Sonrasında kalecinin Sağından topu ağlara buluşturdu.
45(+4).dakikada Bozokspor atağında, Oktay Gürdalın ortasında top auta çıktı.
İlk Yarı Sonucu: Bozokspor:1-1:Fatsa Belediyespor
53. dakika Bozokspor oyuncusu Nevzat Bilen ceza sahasında topla buluştu. Nevzat Bilen 101 golüyle sahneye çıktı. Bozokspor’un 2 golünü kaydetti.
57.dakikada Fatsa Belediyespor’da Sait Açıkalın ceza sahası dışından vuruşunda top auta çıktı.
59.dakikada Bozokspor oyuncusu Muhammed Mustafa Yıldırım Nevzat Bilen’in pasında topla buluştu. Hakem ofsayt belirledi.
68.dakikada Bozokspor’da Ahmet Uzun oyundan çıkıyor Mert Çayır oyuna giriyor.
72.dakikada Bozokspor atağında Nevzat Bilen ceza sahası dışından topu auta vurdu.
75.dakikada Muhammed Mustafa Yıldırım oyundan çıkıyor. Yerine Tahir Babaoğlu giriyor
80.dakikada Bozokspor oyuncusu Oktay Gürdalın Fatsa Belediyespor oyuncusuna müdahelesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Oktay Gürdal sarı kart gördü.
82. Fatsa Belediyespor’da Murat Can Bölükbaşı penaltı atışında topu ağlara gönderdi.
87. dakikada Fatsa Belediyespor ceza sahası içerisinde oyuncusunun eline çarpan topta hakem penaltı noktasını gösterdi. Mustafa Tahir Babaoğlu penaltı noktasına geldi. Babaoğlu’nun vurduğu top ağlarla buluştu skor 3-2 oldu.
90. dakikada hakem 6 dakika uzatma verdi.
90(+2). Dakikada Fatsa Belediyespor köşe vuruşu kazandı.
90 (+4). Bozokspor’da Nevzat bilen oyundan çıktı. Emre Tosun oyuna girdi.
Maç Sonucu: Bozokspor:3-2: Fatsa Belediyespor
İlk 11 Ve Yedekler
Bozokspor’un ilk 11’i şu şekilde: Mücahit Çıra, Necmican Cebeci, Adnan Aktaş, Furkan Çolak, Oktay Gürdal, Caner Koca, Ömer Gündüz, Nevzat Bilen, Ahmet Uzun, Emre Fırtına, Mustafa Yıldırım
Bozokspor’un yedekleri şu şekilde: Eren Karataş, Emre Tosun, Mert Çayir, Mustafa Özbay, Eren Büyükkaya, Yusuf İnci, Abdullah Kaygısız, Baraa Kaya, Mehmet Eren Torun, Tahir Babaoğlu
Fatsa Belediyespor ilk 11’i şu şekilde: Mustafa Gürbüz, Mustafa Emre Can, Furkan Uludaş, Berkehan Biçer, Ahmet Can Özer, Bertu Alican Özyürek, Oruç Yılmaz, Alp Huy, Kadircan Bilikli, Said Can Açıkalın, Murat Can Bölükbaşı
Fatsa Belediyespor yedekleri şu şekilde: Eren Demirtaş, Ömercan Şahin, Erdem Çalık, Emre Köroğlu, Emrullah Kulbak, Muhammed Sipahiler, Kayra Elmali, Emircan Alturan, Ulaş Şimşek, Akil Şakirt
Maçın Hakemleri
Hakan Aktaş Orta Hakem, İbrahim Alaka Yardımcı Hakem, Ozan Gürleyük Yardımcı Hakem, Alperen İnanır 4. Hakem olarak belirlendi.