"TÜBİTAK 3005- Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı” kapsamında, Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Yaman’ın yürütücülüğünü üstlendiği; Doç. Dr. Zeynep Koyunlu Ünlü’nün, Doç. Dr. Duygu Metin Peten’in Ege Üniversitesi, Doç. Dr. Necla Dönmez Usta’nın Giresun Üniversitesi, Dr. Öğretim Üyesi Nesli Kala’nın Kars Kafkas Üniversitesi araştırmacı ve Prof. Dr. BrianHand’in Iowa Üniversitesi danışman olarak yer aldığı “Teknoloji Destekli Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yazılı ve Sözlü Argümantasyon, Bilimsel Muhakeme ve Çoklu Gösterimleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi” başlıklı proje önerisi desteklenmeye hak kazandı.

24 ay sürmesi planlanan projede fen bilgisi öğretmen adaylarının, analitik, yaratıcı düşünme ve bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

Bu hedefe ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetler kapsamında 11. Kalkınma Planında yer alan "eğitim yaklaşımlarının değişmesi", "teknoloji kullanımına ve üretimine yatkın nitelikli insan yetiştirilmesi", "okuma, anlama ve düşünme becerilerinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin yaygınlaştırılması", "üniversitelerin dijital çağa ayak uydurması" gibi maddelerin gerçekleştirilmesine yönelik uygulamalar içermesi bakımından; projenin ulusal kazanımlar, toplumsal ve kamusal fayda potansiyeli taşıyacağı düşünülüyor. Haber Merkezi