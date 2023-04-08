Rektör Karadağ, Rektör Yardımcısı ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Güney eşlik etti.

Geliştirdikleri “Bana Göz Kulak Ol” isimli projeyle, görme engelli bireyler için yapay destekli zeka gözlük ve işitme engelli bireyler için tasarlanan yazılımla engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak mobil uygulama üzerine oluşturulan proje TEKNOFEST Engelsiz Yaşam Teknolojileri kategorisinde yarışacak.

Konuya ilişkin proje danışmanı Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Ayşe Şenal Taplak, LEMATEK takım kaptanı Abdullah Derebaşı ve takım ekibinden prototip geliştirilen yazılım ve projenin orijinal ve yenilikçi yönü hakkında bilgi alan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ şunları söyledi: “Yozgat Bozok Üniversitesi olarak öğrencilerimizi güçlü, kararlı ve başarı odaklı iyi bir eğitim rahlesinden geçmiş donanımlı ve nitelikli olarak yetiştirme gayretindeyiz. Bu kapsamda geleceğimize yön verecek öğrencilerimizin projeler üretmesini destekliyoruz. Yozgat Bozok Üniversitesi olarak öğrencilerimizi proje üretme yeti ve becerileri çerçevesinde projelere dâhil olmaları noktasında her daim teşvik ediyoruz. Proje kültürünü içselleştirerek farkında olmadıkları yeteneklerini ortaya çıkarıyorlar. Girişim odaklı bir üniversite olarak bilgiyi teknolojiye, teknolojiyi ise sanayici ile buluşturma hedefleri doğrultusunda proje tabanlı çalışmaları önemsiyoruz. Üniversitemiz LEMATEK takımının sağlık, temel bilimler ve mühendislik alanından öğrencilerle ve multidisipliner ekip çalışmasıyla sağlıkla ilgili yapay zekâ teknolojilerine önem vererek bu alana katkı sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. TEKNOFEST’te bizleri başarı ile temsil edeceklerine inancım tam. Hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri noktasında hepsiyle gurur duyuyorum.” ●Haber Merkezi