"TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında, endüstriyel kenevir özelinde çeşit ıslahını esas alan “Kenevirde Melezleme Islahı Yöntemiyle Oluşturulacak Bazı Melez Kombinasyonlardan Üstün Özelliklere Sahip Genotiplerin Geliştirilmesi” başlıklı proje desteklenmeye layık görüldü.

Proje yürütücülüğünü Doç. Dr. Levent Yazıcı’nın yapacağı projede, araştırmacı olarak Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Doç. Dr. Yekta Karaduman ve Doç. Dr. Ahmad Alsaleh yer alıyor.

Üç yıllık olarak planlanan ve melezleme programıyla başlayacak olan proje ile özel ve kamu sektörünün beklentileri arasında yer alan yeni kenevir çeşitlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında projesi kabul edilen Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Yazıcı ve ekibini tebrik ederek başarıların devamını diledi.