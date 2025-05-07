Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Özkan'ın yürütücü; Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Gürbüz, üniversitemiz öğretim üyeleri Doç. Dr. İzzet Kırkaya, Doç. Dr. Hakan Yarar ve Arş. Gör. Ece Ervüz’ün ise araştırmacı olarak yer aldığı “Ergen Bireylerde Obezite Farkındalık Düzeyleri ile Vücut Kitle İndeksi, Sağlıklı Yasam Biçimi Davranışları ve Fiziksel Aktivite Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi" konulu proje, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü kapsamında kabul edilerek destek almaya hak kazandı.

Proje kapsamında yapılacak araştırma sonucunda, Yozgat’ta ergen bireylerin obezite farkındalıkları, sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve fiziksel aktivite düzeyleri ile obezite prevalanslarının belirlenmesi amaçlanıyor.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü Projeleri Destekleme Programı kapsamında projesi kabul edilen öğretim üyelerini tebrik ederek başarıların devamını diledi.