“Kim Var” adlı sanat etkinliği, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi ile İstanbul Milletvekili ve ünlü sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları’nın katkılarıyla gerçekleştirildi.

Programa Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan da katıldı.

Etkinlik kapsamında öğrencilerin sergilediği performanslar ve sunumlar büyük beğeni toplarken, izleyiciler genç yeteneklerin sanat alanındaki başarılarını yakından takip etme fırsatı buldu.

Etkinlikte bir konuşma yapan Vali Özkan, emeği geçen herkese teşekkür ederek, öğrencilerin başarılarını tebrik etti ve gelecek çalışmalarında başarılarının devamını diledi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan ise yaptığı açıklamada, etkinliğin gençler üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekti.

Şahan, “AK Parti İstanbul Milletvekilimiz ve değerli sanatçımız Yücel Arzen Hacıoğulları’nın öncülüğünde, Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi tarafından düzenlenen ‘Kim Var?’ etkinliğinde gençlerimizin coşkusuna ortak olduk. Öncülüğü için kıymetli sanatçımız Yücel Arzen Hacıoğulları’na ve emeği geçen Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi’ne teşekkür ediyoruz.”