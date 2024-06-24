Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çilsalar Sagnak’ın yürütmüş olduğu MB00Z Öğretim Teknolojileri dersi yıl sonu etkinliği olarak Yozgat içerisindeki okullara çeşitli konu ve derslere ilişkin olarak hazırlanan öğretim materyalleri bağışı yapıldı.

Farklı seviyelerdeki okullara yapılan materyal bağışı kapsamındaki ziyaretlerde, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programına kayıtlı öğretmen adayları okullardaki öğrenciler ile eğitsel etkinlik gerçekleştirildi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü, toplumsal katkı faaliyetleri için Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çilsalar Sagnak’a teşekkür ederek, materyal bağışında bulunan öğretmen adaylara başarılar diledi.