Dr. Öğr. Üyesi Hasan Kale tarafından Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu kampüs alanında yürütülen yem bitkileri çalışmaları, öğrencilerin katılımıyla desteklenerek araştırma temelli öğrenme ortamları oluşturuyor.

Bu kapsamda, meslek yüksekokulu bünyesinde gerçekleştirilen silajlık ve tanelik mısır denemeleri ile üniversitemiz tarafından tescil edilmiş mürdümük çeşidinin tohum çoğaltım çalışmaları, bölgesel ve ulusal düzeyde yem bitkileri üretimine ve tarımsal uygulamalara örnek teşkil ediyor.

Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nurcan Doğan öncülüğünde sürdürülen bu çalışmalar, bilimsel gelişim ile yerel kalkınmayı bütünleştiriyor. Boğazlıyan MYO, hem akademik hem de uygulamalı eğitim alanında kararlı ve sürdürülebilir adımlar atarak bölgeye değer katmaya devam ediyor.