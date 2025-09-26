TDV 2025-2026 burs başvuruları başladı
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Kale tarafından Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu kampüs alanında yürütülen yem bitkileri çalışmaları, öğrencilerin katılımıyla desteklenerek araştırma temelli öğrenme ortamları oluşturuyor.

Bilim Ve Üretimle Geleceğe Katkı3

Bu kapsamda, meslek yüksekokulu bünyesinde gerçekleştirilen silajlık ve tanelik mısır denemeleri ile üniversitemiz tarafından tescil edilmiş mürdümük çeşidinin tohum çoğaltım çalışmaları, bölgesel ve ulusal düzeyde yem bitkileri üretimine ve tarımsal uygulamalara örnek teşkil ediyor.

Bilim Ve Üretimle Geleceğe Katkı2

Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nurcan Doğan öncülüğünde sürdürülen bu çalışmalar, bilimsel gelişim ile yerel kalkınmayı bütünleştiriyor. Boğazlıyan MYO, hem akademik hem de uygulamalı eğitim alanında kararlı ve sürdürülebilir adımlar atarak bölgeye değer katmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi