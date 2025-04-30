Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar ve Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Soydoğan tarafından imzalanan protokolde, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin ve eski hükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak suç işlemelerinin önüne geçilmesi ve yeniden topluma kazandırılmaları amaçlanıyor.

Protokol kapsamında denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlü ve eski hükümlülere yönelik, eğitim ve iyileştirme faaliyetleri, çocuklara yönelik faaliyetler, bağımlılıkla mücadeleye yönelik faaliyetler, ortak projeler ve ar-ge faaliyetleri, personele yönelik faaliyetler, sosyal ve kültürel faaliyetler, koruma kurullarına yönelik faaliyetler ve kamu yararına çalışmaya yönelik faaliyet alanlarında iş birliği hedefleniyor.

Protokol imza töreni sonrası konuşan Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Soydoğan, Yozgat Bozok Üniversitesi ile imzalanan bu protokol ile Denetimli Serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülerin eğitim ve iyileştirme çalışmalarında desteklenmelerine, yükümlülere yönelik sosyal, kültürel, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak alanlardaki faaliyetlere katılımları ile suçtan uzak kalmalarının sağlanmasına ve topluma yeniden kazandırılmalarına yönelik çalışmalar yapılmasını amaçladıklarını ifade etti.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar da, Yozgat Bozok Üniversitesi olarak sadece akademik faaliyetlerle değil, toplumsal sorumluluk bilinciyle de hareket ettiklerini ve topluma fayda sağlayacak her türlü faaliyetin parçası olduklarını söyledi.

Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı ile imzalanan iş birliği protokolünün, üniversitenin bilgi ve uzmanlık gücünü toplum yararına kullanma çabasının bir göstergesi olduğunu vurgulayan Rektör Yaşar, “Denetimli serbestlik sürecinde olan bireylerin topluma kazandırılması, sosyal uyumlarının sağlanması ve yeniden suç işlemelerinin önlenmesi için üniversite olarak katkı sunmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.