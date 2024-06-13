Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan ve Muhabiri Alpaslan Demir’inde katıldığı toplantıda Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, “Doğumunun 100. Yılında Abbas Sayar” kitabını tanıttı.

Bozok Evi Bahçesinde düzenlenen kahvaltıda Rektör Prof. Dr. Yaşar, basın mensupları ile sohbet etti.

Geçtiğimiz günlerde Bozok Üniversitesi ve Mehmet Akif İnan Vakfı’nın ortaklığında ‘Doğumunun 100.Yılında Abbas Sayar’ Sempozyumu düzenlenmişti.

Rektör Yaşar yaptığı açıklamada, “Üniversite ve şehir bütünleşmesi adına bilimsel etkinlikler düzenlediklerini Cumhuriyetin 100’üncü yılına yakışır etkinlikler yaptıklarını belirterek Yozgat için değer atfeden önemli bir isim olan Abbas Sayar’ın adına kitap çıkardığımız için mutluluk duydum. Değerlerimiz ortak, hedefimiz, ülkümüz belli. İnandığımız bu ülkü ve hedefler doğrultusunda çalışmaya her zaman devam edeceğiz” dedi.

‘Doğumunun 100.Yılında Abbas Sayar’ kitabının arka sayfasında ise, “Şehirleri şehir yapan unsur, yaşanılan coğrafya, tarihi kimlikler olduğu kadar o şehri değerli kılan isimlerdir. Yozgat da tarihi kimliğinin yanı sıra Türkiye'nin tam ortasında, küçük ama bağrından sayısız kıymetli ismi çıkarmış bir şehrimizdir. Devlet adamları, şairler ve yazarlar, ilim adamları ve sanatçılar noktasında sayısız isme vatan olmuş bu şehrimizde önemli bir değerimiz de şair-yazar Abbas Sayar'dır” ifadeleri yer aldı.