Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) Genç Girişimciler Topluluğu (GGT) tarafından düzenlenen “Gençlerin Gözünde Yerelde Girişimcilik Potansiyeli Yozgat” başlıklı projenin ilk gün programı başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından üniversite öğrenci topluluklarına yönelik 2024 - 2 ÜNİDES (Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı) kapsamında desteklenen proje, YOBÜ-GGT Başkanı Ayşe Uçar koordinatörlüğünde gerçekleştiriliyor. Projenin ilk oturumu, YOBÜ Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde bulunan Genç Ofis’te yapıldı.

Kapasite artırmaya yönelik olarak geliştirilen proje, YOBÜ-GGT Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Böyükata tarafından gönüllü eğitimlerle desteklendi. Eğitimlerde, gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla teknik bilgiler verilerek, katılımcılara girişimcilik hakkında donanım kazandırılmaya çalışıldı. Üniversitenin çeşitli bölümlerinden katılan 25 öğrenci, uygulamalı etkinliklere katıldı.

Prof. Dr. Böyükata, katılımcıların aktif katılımını teşvik ederek etkileşimli bir eğitim süreci yürüttü. Eğitimde, öğrencilerin girişimcilik üzerine düşüncelerini paylaşmalarına imkan tanıyan bir ortam oluşturulurken, aynı zamanda katılımcılar arasında karşılıklı tanışmalar sağlandı.

Eğitimde, Yozgat ilinin girişimcilik potansiyeli üzerine SWOT (güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler) analizi yapıldı. Prof. Dr. Böyükata, öğrencilere bu analizi uygulamalı olarak öğretirken, onları dört gruba ayırarak her grubun Yozgat için SWOT analizi hazırlamalarını sağladı. Yapılan analizler, diğer gruplarla paylaşılarak katılımcıların bilgi edinmeleri sağlandı.

Etkinliğin sonunda Prof. Dr. Böyükata, SWOT analizinin girişimcilik alanındaki önemine dikkat çekti. Bu yöntemin, girişimcilik başta olmak üzere pek çok alanda etkili bir şekilde kullanılabileceğini belirtti. Ayrıca, öğrencilerin ortaya koyduğu çabayı takdir etti.