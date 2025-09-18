Programda, üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere akademik ve akademi dışı sosyal, kültürel ve sportif faaliyet gösteren birimler ile öğrencilerin faydalanabileceği alanlara ilişkin detaylı bilgiler aktarıldı. Ayrıca uyum programı çerçevesinde, öğrencilerimiz yeni arkadaşlarıyla birlikte olmanın yanı sıra hocalarını tanıma imkânı buldu.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen oryantasyon programına, Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Yusuf Hıdır, Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, fakülte dekanları, merkez müdürleri, daire başkanları ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar yaptı. 2025-2026 akademik yılı oryantasyon programında yeni gelen öğrencilere hitap eden Rektörümüz, üniversite yaşamının sadece bir eğitim süreci değil, aynı zamanda bir hayat yolculuğu olduğunu söyledi.

Üniversitenin gençlerin hayatında çok önemli bir başlangıç noktası olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, “Hedefimiz yaşayan bir Yozgat Bozok Üniversitesi Kampüsü içerisinde bütün ihtiyaçlarınızı karşılayarak hem sosyal hem de fiziksel alanda sizi başladığınız noktadan çok daha sağlıklı bir yere ulaştırmak. Aldığımız her kararda sizlerin bugününü ve geleceğini düşünüyoruz. Atatürk’ün ‘Bütün ümidim gençliktedir’ anlayışıyla sizleri Türkiye Yüzyılı hedeflerine hazırlamak en büyük görevimizdir” dedi.

Farklı şehirlerden gelen öğrencilerin Yozgat Bozok Üniversitesi çatısı altında tek bir aile olduklarını vurgulayan Yaşar, “Sizler bize Allah’ın birer emanetisiniz. Burada yeni bir aile düzeniniz olacak, farklı insanlarla tanışacaksınız. Burada kurduğunuz arkadaşlıklar, dostluklar belki de hayatınıza yön verecek. Birbirinize sırtınızı dayayabilecek arkadaşlar edineceksiniz. Üniversite yönetiminin, akademik kadronun ve tüm çalışanların her zaman yanınızda olacağından şüpheniz olmasın. Kendinizi geliştirme sürecinizde her zaman yanınızda olacağımızdan emin olun” ifadelerini kullandı.

Akademik programların güncel ihtiyaçlara göre sürekli gözden geçirildiğini belirten Yaşar, “ Faaliyete geçirdiğimiz SOBİ-EK ve sertifika programlarıyla sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerdeki katkılarınızı belgeleyerek mezuniyet sonrası iş hayatınızda önemli bir avantaj sağlama imkânınız var. Ayrıca çift anadal ve yandal seçeneklerini daha erişilebilir hale getirerek farklı alanlarda kendinizi geliştirebilirsiniz” dedi.

Konuşmasında kalite süreçlerine de değinen Rektör Yaşar, YÖKAK akreditasyon sürecinin başarıyla yürütüldüğünü ve üniversitenin ulusal ve uluslararası standartlara uyum için sürekli gelişim içinde olduğunu belirtti.

Öğrencilerin katkı, talep ve yönlendirmelerinin kariyer yolculuklarında önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Yaşar, “Üniversitemizi değerli kılan sizin enerjiniz, merakınız ve cesaretinizdir. Soru sormaktan çekinmeyin, hata yapmaktan korkmayın, üretmekten vazgeçmeyin. Bu sizin mottonuz olsun. Bu duygularla hepinize sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir dönem diliyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk tarafından “Üniversite Tanıtım Sunumu” yapıldı. Sunumda üniversitenin akademik programları, kampüs olanakları, öğrencilere sunulan sosyal ve kültürel imkânlar hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Programın devamında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kariyer Merkezi tarafından hazırlanan slaytlarla öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerine ilişkin merak ettiği konular hakkında bilgiler verildi.

Üniversitenin Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü tarafından da öğrencilere; madde bağımlılığı, zararlı alışkanlıklarla mücadele ve danışmanlık imkânları konularında sunum yapıldı.

Program sonunda Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında üniversitemiz öğrenci toplulukları tarafından yeni gelen öğrencilerimize kulüp üyeliklerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.