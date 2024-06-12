“Değerli öğrencilerimiz, siz de kameralarınızı hazırlayın ve doğanın yeniden doğuşunu, baharın renklerini ve kampüsün güzelliklerini objektifinize yansıtın” teması ile yapılan yarışamaya öğrenciler üniversite yerleşkesinden kadrajladıkları çeşitli görüntüleri fotoğraf karesine aktardı.

Fotoğraf sanatına gönül vermiş öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmada katılımcılar, en güzel ilkbahar fotoğrafını yakalamak için çaba gösterdi.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, “Bozok’ta Bahar” konulu fotoğraf yarışmasında ödül kazanan öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Yarışmada birinci olan İbrahim Çınar’a 10 bin lira, ikinci Mehmet Korkmaz’a 7 bin 500 lira, üçüncü olan Rohad Yılmaz’a 5 bin lira ödül verildi.

Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, "Bozok'ta Bahar" konulu fotoğraf yarışması ile öğrencilerin objektiflerini doğaya çevirerek üniversite kampüsünün ilkbaharını en güzel şekilde yakalamalarını amaçladıklarını söyledi. Üniversite kampüsünün doğal güzelliklerini kadrajına sığdıran öğrencileri kutlayarak başarılarının devamını dileyen Rektör Yaşar, yarışamaya sponsor olan Gimat Marketler Zinciri, Sürmeli Mangal Keyfi ve Genesis Kurumsal Mühendislik Hizmetleri işletmelerine de sağladıkları katkılarından dolayı teşekkür etti.