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Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve sağlık çalışanları, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'de bulunan hastanelere yönelik düzenlediği saldırılarına yönelik “Hekimlerden İnsanlık Adına Sessiz Yürüyüş” etkinliği düzenledi.



Yozgat terminal mevkiinden bir araya gelen hekimler ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'de sivillerin bulunduğu hastaneleri bombalamasını protesto etti. Türkiye ve Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler, hastanelerin morga dönüşmesine tepki göstererek İsrail'i kınadı. Sessiz yürüyüş Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu.

Tıp Fakültesi öğrencileri adına açıklama yapan 5. sınıf öğrencisi Mustafa Dursun, işgalci İsrail'in, Filistin'de yıllardır devam ettirdiği sistematik işgal ve zulmün, 7 Ekim'den bu yana soykırımdan başka hiç bir kelimeyle anlatılamayacak boyutlara kadar ulaştığını söyledi.



Yaşanan katliam bütün dünyanın gözü önünde devam etmekte ve gücü yetenlerin ise sessizce izlemekle yetindiğine dikkat çeken Dursun, “İnsan hakları ve uluslararası hukuk kuralları açıkça ihlal edilerek binlerce sivil, kadın ve çocuk acımasızca katledilmiştir. Ayrıca tıbbi malzemelerin temini ve sağlık hizmetlerinin sunumu da engellenerek kuvözdeki bebeklerin dahi ölümüne neden olunmuştur. Gazze'de geçtiğimiz hafta itibariyle 283 sağlık çalışanı öldürüldü, son iki ayda Birleşmiş Milletler tarihindeki en ölümcül çatışmalar yaşandı; 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından bombalanan 24 farklı hastane ve hizmet dışı bırakılan 100'den fazla ambulans da dahil olmak üzere Gazze'deki sağlık tesislerine toplamda 212 saldırı düzenlendi” dedi.



Gazze'deki 35 hastaneden 26'sının şu anda hizmet dışı olduğuna da değinen Dursun, “Kalan 9 hastane kısmen çalışır durumda. Bu hastaneler aynı zamanda ülke içinde yerinden edilmiş binlerce kişinin barınma ihtiyacını karşılamakta. Hekimler ve sağlık çalışanları olarak İsrail'in bu saldırılarına karşı tepki göstermeye, Gazze'deki sivillerin, çocukların, kadınların, meslektaşlarımızın ve hastaların hayatlarının korunması adına mesleğimize yakışır bir duruş ortaya koymaya kararlıyız. Buradan tüm dünyadaki hekimleri, sağlık çalışanları ve vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına “Sessiz Yürüyüş” kervanımızda ses olmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.