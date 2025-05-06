Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen Spor Şenlikleri, futbol ve basketbol müsabakalarıyla başladı.

Spor Şenlikleri Başladı1

05-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek şenliklerde fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından öğrenciler, çeşitli branşlarda kıyasıya mücadele edecek.

Spor Şenlikleri Başladı

Etkinlik kapsamında futbol, voleybol, basketbol, tenis, masa tenisi, satranç ve badminton kategorilerinde müsabakalar düzenlenecek.

Spor Şenlikleri Başladı2

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Üniversite yönetimi, sporun birleştirici gücüne dikkat çekerek, şenliklerin öğrenciler arasında dostluk ve dayanışmayı pekiştireceğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi