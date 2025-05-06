Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen Spor Şenlikleri, futbol ve basketbol müsabakalarıyla başladı.
05-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek şenliklerde fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından öğrenciler, çeşitli branşlarda kıyasıya mücadele edecek.
Etkinlik kapsamında futbol, voleybol, basketbol, tenis, masa tenisi, satranç ve badminton kategorilerinde müsabakalar düzenlenecek.
Üniversite yönetimi, sporun birleştirici gücüne dikkat çekerek, şenliklerin öğrenciler arasında dostluk ve dayanışmayı pekiştireceğini belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi