Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanı Fatih Akgül, Bozok Üniversitesi’nde düzenlenen etkinlikte, farklı ülkelerden gelen öğrencilerle bir araya geldi.

Akgül, "Bugün Bozok Üniversitesi’nde dünyanın farklı köşelerinden gelen kardeşlerimizle aynı sofrayı, aynı muhabbeti paylaştık" diyerek, etkinliğe katılan Türk Cumhuriyetleri, Mali ve Fas’tan gelen öğrencilerle tanışmanın ve onların hikâyelerini dinlemenin kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm akademik personele teşekkür eden Akgül, "Bu güzel buluşmaya vesile olan ve emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ederiz. Birlikte daha güzeliz!" şeklinde konuştu.