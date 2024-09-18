Oryantasyon programında, Bozok Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrencilerin ders programlarına başlamadan önce üniversitenin yapısı, akademi dışında sosyal, kültürel ve sportif faaliyet gösteren birimleri ve öğrencilerin faydalanabileceği alanlar ile ilgili detaylı bilgiler paylaşıldı. Ayrıca uyum programı çerçevesinde, öğrencilerin yeni arkadaşlarıyla birlikte olmanın yanı sıra hocalarını tanıma imkanı buldu.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen oryantasyon programının açılışına, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Yusuf Hıdır, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, fakülte dekanları, merkez müdürleri, daire başkanları ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Bozok Üniversitesinin tanıtım filmiyle devam etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, geleceğin teminatı öğrencileri Yozgat Bozok Üniversitesi ailesinde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yeni eğitim öğretim yılının başarı ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Yaşar konuşmasında, “Bugün burada, yaşamınızın bundan sonraki kısmında belirleyici olacak uzun bir adım yolculuğun ilk adımını atıyorsunuz. Bu süreçte attığınız her adımın güçlü ve sağlam olması için, sizleri hedeflerinize ulaştırması noktasında Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi olarak her zaman yanınızda olacağız. Sizler de bu büyük ailenin yeni bireyleri olarak aramıza hoş geldiniz” ifadelerine yer verdi.

Yaşar, üniversite hayatının mesleki bilgi ve beceri kazandırmanın yanı sıra kişisel gelişim, özgüven ve dünya görüşü noktasında da önemli katkılar sağladığının altını çizerek şunları söyledi: “Yozgat Bozok Üniversitesi olarak hedeflerimizin başında öğrencilerimizin teorik bilgiye ek olarak, pratik deneyimlere, eleştirel düşünce becerilerine ve küresel bakış açısına sahip bireyler olması gelmektedir. Bu doğrultuda üniversitemiz, size sunduğu olanaklarla sadece Türkiye’de değil, dünya çapında da fark yaratacak projelere imza atmanız için çalışmakta ve insan kaynağı, sosyal, fiziki ve teknolojik yatırımlarına devam etmektedir. Hedefimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği olan siz gençleri kişiliği oturmuş, donanımlı, milli değerlerine sahip çıkan, sürekli başarıyı arayan bireyler olarak yetiştirmektir.”

Yozgat Bozok Üniversitesi olarak öğrenci odaklı bir yönetim anlayışını ilke edindiklerini dikkati çeken Rektör Prof. Dr. Yaşar: “Sizler, ülkenin geleceği, ümidi ama en önemlisi ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonunun genç temsilcilerisiniz. Teknoloji, bilim ve inovasyona hızla adapte olabilen toplumların sağlam adımlarla ilerlediği günümüzde sizler güçlü bir sesle: ‘Biz de buradayız!’ diyecek kişilersiniz. Bizler de Yozgat Bozok Üniversitesi olarak buna canı gönülden inanıyor ve her adımınızda yanınızda olacağımıza söz veriyoruz” dedi.

Yaşar konuşmasında, kısa, orta ve uzun vadede yürütülen proje ve çalışmalar hakkında öğrencilere bilgi verdi. Öğrencilerinin sosyo-kültürel ve sportif anlamda gelişimleri adına kampüs içinde öğrenciyi merkeze alan ve donatıların yakın zamanda hizmete sunulacağı bilgisini veren Yaşar, öğrencileri nitelikli ve donanımlı bireyler olarak mezun etmeyi amaçladıklarının altını çizdi.

Görev süresi olarak bir yılı tamamladıklarını belirten Yaşar sözlerine şöyle devam etti: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yola çıktığımız ilk bir yılı tamamladık. Türkiye Cumhuriyeti çok yol kat etti. Coğrafi konumu ve kimliği nedeniyle sürekli saldırı altında olan ülkemiz ilk yüzyılını başarıyla tamamladı. “Yeni Türkiye” yüzyılına doğru Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde adımlar atıyoruz. Yeni yüzyıl sizler açısından çok farklı olacak. Bizlerden çok daha farklı konumlandıracaksınız.”

Yaşar konuşmasının sonunda: “Burada geçireceğiniz zamanın kıymetli olduğunu unutmamanızı ve derslerinize ek olarak üniversitemizin sunduğu sosyal ve kültürel olanakları takip etmenin, sizleri zengin ve donanımlı bireyler yapacağını hatırlatmak isterim. Hepinizi tekrar tebrik ediyor, yeni eğitim- öğretim yılının başarılara dolu geçmesini diliyorum.”

Açılış konuşmasının ardından, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Kariyer Merkezi, tarafından hazırlanan slaytlarla öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerine ilişkin merak ettiği konular hakkında bilgi verildi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri tarafından öğrencilere; madde bağımlılığı, siber dolandırıcılık, aile içi şiddet ve terör konularında sunum yapıldı.

Program sonunda Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında Bozok Üniversitesi öğrenci toplulukları tarafından yeni gelen öğrencilere kulüp üyeliklerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.