Kurban Bayramı münasebetiyle Bozok Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında akademik ve idari personelin katılımıyla bayramlaşma töreni yapıldı.

Birlik ve beraberliğinin güçlenmesine, ortak manevi duyguların paylaşılmasına vesile olan bayramlaşma törenine, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Yusuf Hıdır, Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu, fakülte dekanları, akademik ve idari personel katıldı.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, bayramların önemine değinerek “Bayramlar, birlik ve beraberliğimiz için oldukça önemli günlerdir. Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi olarak, manevi değerlerimizin nesilden nesile aktarıldığı, küslük ve dargınlıkların geride bırakılarak birlik ve beraberliğin pekiştiği bu mübarek günlerde Filistin’de yaşanan zulmün son bulması temennisi ile idrak ettiğimiz Kurban Bayramı'nın Üniversitemize, şehrimize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını, sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum ”dedi.