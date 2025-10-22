Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin kıraat ilmi ve eğitimi koordinatörlüğü hizmete açıldı

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde öğrencilerin kıraat ilmine yönelik bilgi, beceri ve uygulama alanlarını geliştirmeyi amaçlayan “Bilal Şahin Kıraat İlmi ve Eğitimi Koordinatörlüğü” hizmete açıldı.

Koordinatörlüğün açılışına, Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, fakülte dekanları akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Üniversitenin bilimsel ve manevi alanlarda donanımlı bireyler yetiştirme vizyonuna vurgu yaparak şunları söyledi: “Bilal Şahin Kıraat İlmi ve Eğitimi Koordinatörlüğü, öğrencilerimizin Kur’an-ı Kerim’i doğru, güzel ve anlamına uygun şekilde okumalarına katkı sağlayacak önemli bir eğitim merkezidir. Bu merkezin açılmasıyla birlikte hem İlahiyat Fakültemiz hem de Üniversitemiz, kıraat eğitimi ve İslami ilimler alanında daha güçlü bir konuma ulaşacaktır. Destekleriyle her zaman yanımızda olan Sayın Bilal Şahin’e ayrıca şükranlarımı sunuyorum.”

Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin ise konuşmasında, eğitime ve maneviyata katkı sağlayacak her türlü çalışmanın kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, Bilal Şahin Kıraat İlmi ve Eğitimi Koordinatörlüğü’nün hayırlara vesile olmasını diledi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Bilal Şahin Kıraat İlmi ve Eğitimi Koordinatörlüğü’nün açılış kurdelesi kesildi. Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, üniversitenin kuruluşundan bu yana sağladığı değerli katkılardan ve Bilal Şahin Kıraat İlim Merkezi’nin açılışında gösterdiği desteklerden dolayı Hayırsever İş insanı Bilal Şahin’e çiçek takdiminde bulundu.

Katılımcılar merkezi gezerek yapılan çalışmalar ve sunulacak eğitim imkânları hakkında bilgi aldı. Haber Merkezi