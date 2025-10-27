Yozgat Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde 24-26 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ve Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan “1. Ulusal Rehabilitasyon Hemşireliği Kongresi” sona erdi.

Bozok Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Rehabilitasyon Hemşireleri Derneği ile Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen kongrede, rehabilitasyon hemşireliği alanındaki güncel bilimsel gelişmeler, yenilikçi uygulamalar ve araştırma sonuçları katılımcılarla paylaşıldı.

Alanında uzman akademisyenler ve sağlık profesyonellerinin yer aldığı oturumlarda; rehabilitasyon hemşireliğinde klinik yaklaşımlar, multidisipliner ekip çalışmasının önemi, hasta güvenliği, bakım kalitesi ve etik ilkeler gibi konular ele alındı.

Üç gün boyunca yoğun bir bilimsel programla devam eden kongre, katılımcılar arasında bilgi ve deneyim paylaşımını artırarak mesleki dayanışmayı güçlendirdi.

Etkinlik, rehabilitasyon hemşireliği alanında geleceğe yön verecek yeni iş birliklerine de zemin hazırladı.