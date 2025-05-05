TÜBİTAK destekli “Bölgesel Kalkınma ve İhtisaslaşma Odaklı Kenevir Üretimi ve Biyoteknolojisi Çalıştayı”, 6 Mayıs 2025 tarihinde Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Etkinlik, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında katılımcılara açık olacak.

ÇALIŞTAYDA KENEVİRİN BİLİMSEL VE EKONOMİK BOYUTLARI TARTIŞILACAK

Çalıştayda, kenevirin bölgesel kalkınmadaki rolü, biyoteknolojik kullanım alanları ve sanayiyle entegrasyonu gibi başlıklar ele alınacak. Üniversite akademisyenlerinin yanı sıra, farklı disiplinlerden uzmanlar ve sektör temsilcileri de etkinlikte sunumlar yapacak.

TÜBİTAK VE ÜNİVERSİTE İŞ BİRLİĞİYLE BİLİMSEL KATKI SAĞLANACAK

Etkinlik, TÜBİTAK ile Yozgat Bozok Üniversitesi iş birliğinde düzenleniyor. Bu kapsamda, çalıştay hem akademik dünyaya hem de tarım ve teknoloji alanında faaliyet gösteren kurumlara önemli katkılar sunmayı hedefliyor.