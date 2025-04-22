Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen “İklim Değişikliğine Uyum İçin Karbon Yutakları Çalıştayı”, Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Çalıştaya katılan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, iklim değişikliğiyle mücadelede karasal ekosistemlerin önemine dikkat çekerek, Yozgat’ın doğal zenginliklerini korumaya yönelik sürdürülebilir politikaların geliştirileceğini söyledi.

Çalıştayda; ormanlar, çayırlar, sulak alanlar ve tarım arazileri gibi doğal sistemlerin sera gazı emisyonlarının azaltılmasındaki rolü ele alındı. Bilimsel, yönetsel ve uygulamalı yönleriyle karbon yutak alanlarının değerlendirilmesi yapıldı.

Vali Özkan konuşmasında, “İklim değişikliğiyle mücadelede yerel ve ulusal düzeyde atacağımız adımlar büyük önem taşıyor. Bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında kampüs ölçeğinde karbon yutak alanlarının oluşturulmasına yönelik yerel uygulamalar ve sürdürülebilir çözümler de görüşüldü. Çalıştay sonunda hazırlanacak raporun üniversitenin ve ilin çevre politikalarına katkı sunması hedefleniyor.

Akademisyenler, öğrenciler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun katılım sağladığı çalıştay, iklim değişikliğine uyum konusunda farkındalığı artırmayı amaçladı.

Çalıştaya Vali Özkan’ın yanı sıra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.