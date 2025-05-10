Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe fakülte dekanları, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci etkinliğe katıldı.

Haram Para Sahnelendi6

Tek perdelik komedi oyunu, kahkaha dolu sahneleriyle izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Haram Para Sahnelendi

İİBF Sanat ve Tiyatro Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. İbrahim Doğan, Tiyatro Başkanı Tayip Temizel ve Başkan Yardımcısı Amalia Rustamova’nın da yer aldığı oyunda, tiyatro ekibinin başarılı performansı büyük takdir topladı.

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Haram Para Sahnelendi4

Etkinlik, katılımcılara unutulmaz bir tiyatro deneyimi sundu.

Kaynak: Haber Merkezi