Yozgat Bozok Üniversitesi’nde, 2025 yılı bahar dönemi genel değerlendirme toplantısı, Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar başkanlığında, Meslek Yüksekokulu müdürleri ve müdür yardımcılarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, kalite süreçleri kapsamında PUKÖ (Planla–Uygula–Kontrol Et–Önlem Al) döngüsüne yönelik kontrol ve önleme aşamaları ele alındı.

Üniversite bünyesindeki tüm meslek yüksekokullarının katılımıyla yapılan toplantıda, ilgili birimlerin geçmiş döneme ait faaliyetleri değerlendirildi.

Katılımcılar, gelecek dönem hedefleri doğrultusunda stratejik planlamalar ve kalite iyileştirmelerine yönelik önerilerini de paylaştı.