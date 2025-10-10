Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı için başvurular başladı. Üniversite öğrencilerinin iş hayatına hazırlanmasını desteklemek ve kariyer planlamalarına yön vermek amacıyla düzenlenen bu program, gençlerin geleceğe daha donanımlı adım atmalarını hedefliyor.

13–17 Ekim 2025 tarihleri arasında başvuruların kabul edileceği program, üniversitre gençliği için hem eğitim hem de deneyim anlamında büyük bir fırsat sunuyor. Öğrenciler, İŞKUR’un sağladığı eğitimlerle kişisel gelişimlerini desteklerken, iş dünyasının dinamiklerine dair farkındalık kazanacak. Program kapsamında yapılacak etkinliklerde öğrenciler; kariyer planlama, iş görüşmesi teknikleri, özgeçmiş hazırlama, iletişim becerileri gibi konularda bilgi ve deneyim edinme şansı bulacak.

İş Bulma Sürecinde Fark Oluşturacak

Yozgat Bozok Üniversitesi, bu programla öğrencilerini yalnızca akademik açıdan değil, aynı zamanda profesyonel yaşamın gerektirdiği beceriler açısından da desteklemeyi amaçlıyor. Üniversite yönetimi, İŞKUR iş birliğiyle yürütülen bu projenin öğrencilerin iş bulma süreçlerinde önemli bir fark yaratacağına dikkat çekiyor.

Nasıl Başvurulur?

Başvurular, https://genclik.iskur.gov.tr adresi üzerinden online olarak yapılabilecek. İŞKUR Gençlik Programı, “Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda gençlerin üretken, yenilikçi ve girişimci bireyler olarak geleceğe hazırlanmasını hedefliyor.

Yozgat Bozok Üniversitesi, bu iş birliğiyle öğrencilerine sadece bir eğitim değil, aynı zamanda güçlü bir kariyer altyapısı sunuyor. Geleceğe güvenle adım atmak isteyen öğrenciler için fırsat doğdu.