Yozgat Bozok Üniversitesi Genç Girişimciler Topluluğu (YOBÜ – GGT) tarafından yürütülen "Gençlerin Gözünden Yerelde Girişimcilik Potansiyeli: Yozgat" projesinin üçüncü etabı 28 Nisan 2025 Pazartesi günü YOBÜ - Genç Ofis'te gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce üniversitelerdeki öğrenci topluluklarına yönelik 2024 -2 ÜNİDES (Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı) kapsamında desteklenen, YOBÜ – GGT Başkanı Ayşe Uçar’ın koordinatörlüğünde düzenlenen ve topluluk akademik danışmanı Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın gönüllü eğitmenlik yaptığı bu oturumuna, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz da katıldı.

Yaptığı kısa konuşmasında Ali Sapmaz, gençlerin bölgenin kalkınmasında büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti ve "Yozgat’ın geleceği siz gençlerin elinde. Daha çok çalışmalı, hayallerinizin peşine gitmekten asla vazgeçmemelisiniz. Biz gençlerden güç alıyoruz" dedi. Gençlere ilham verici bilgiler paylaştı.

Farklı bölümlerden 24 öğrencinin katıldığı etkinlikte Prof. Dr. Mustafa Böyükata, önceki oturumlarda yapılan SWOT analizleri ışığında ve kendi bilgi, gözlem ve düşünceleri ışığında gençlerin iş fikri geliştirmeleri yönünde küçük uygulamalar yaptırdı.

“İş Planı” hazırlığı sürecinin proje tabanlı yapılması gereken bir evre olduğuna değinen Prof. Dr. Böyükata, fon sağlayan kurum ve kuruluş temsilcilerinin ya da yatırımcıların anlayacağı biçimde bir metin ve o metin üzerinden uzmanların yapacağı değerlendirmenin her biri farklı boyutları olan önemli noktalar olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “İş Planı” içeriğinde özet, şirket tanıtımı, ürünler ve hizmetler, pazar analizi, pazarlama ve satış stratejisi, operasyon planı, yönetim ve organizasyon, finansal plan, risk analizi ve ekler yer alması gerektiğini belirtip etkileşimli bir yolla her alt başlığı ayrı ayrı tartışmaya açtı.

Devamında dört ayrı grup halinde atölye çalışması yapılarak her grubun belirledikleri ve Yozgat’a özgü ortak bir iş fikri üzerinden “İş Planı” hazırlamaları istedi. Hazırlanan taslak çalışmaları gruplar karşılıklı olarak kritik etti.

Odağında iş planı hazırlama ve pazarlama stratejilerinin yer aldığı eğitimin, katılımcılar için yeni bilgiler edinme ve teknik beceriler kazanmasına yönelik çalışmalara katkı sağladığı gözlendi. Grup çalışmalarıyla sürece dahil olan ve aktif katkı veren gençlerin, uygulamalı eğitim sayesinde girişimcilik alanında yeni beceriler kazanma fırsatı yakaladığının altı çizildi.

Yerel girişimcilik konusunda farkındalık oluşturmayı ve gençlerin kendi potansiyellerini keşfetmelerine katkı sağlamayı hedefleyen projenin dördüncü gün etkinliğinin 1 Mayıs 2025 günü yapılacağı ve teknik gezi düzenleneceği belirtildi.