Panele konuşmacı olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç ve Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Doç. Dr. Sunay Akkaya’da katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan panelin açılış konuşmasını Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya yaptı.

Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Akkaya, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Bu imtihan yalnızca Gazze’de ya da Filistin’de yaşayanların değil; tüm Müslümanların ve insanlığın ortak imtihanıdır. Binlerce insanın yurdundan edilmesi ve farklı coğrafyalara göç ettirilmesi, 7 Ekim 2023 itibarıyla çok daha derin bir trajediye dönüşmüştür. Bugün o acı günün üzerinden iki yıl geçti. Kadın, çocuk, yaşlı demeden insanlar hâlâ orada direnişini sürdürüyor, açlık ve yoklukla mücadele ediyor. Bizler ise burada yalnızca seyirci değil; derslerle, yürüyüşlerle ve boykotlarla Gazze halkının yanında olduğumuzu gösteriyoruz.”

Öğrencilere Seslendi

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, öğrencilere seslendi.

Rektör Yaşar konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Gazze'de her gün yeniden yazılan bir insanlık dramı yaşanıyor. Gökyüzü çocuk çığlıklarıyla yankılanırken enkaz altında kalan bir oyuncak, bir annenin son dokunuşuyla sönmüş bir umut, insanlığın sessiz tanığına dönüşüyor. Bu çağda bilgiyle, teknolojiyle, medeniyetle övünen insanlık çocukların süt bulamadığı annelerin evlatlarının cansız bedenine sarıldığı bir dünyanın utancını yaşıyor. En temel insani değer olan yaşama hakkı ayaklar altına alınırken yardım eli uzatmaya çalışan insani kuruluşlar engelleniyor. Vicdanın sesi susturulmak isteniyor.”

“Üniversiteler İnsanlık Onurunun Savunucusudur”

Yaşar, “Bir üniversite olarak bizler akademik faaliyetler yanında aynı zamanda insanlık onurunun savunucusu olmakla da yükümlüyüz. Çünkü bilim ancak vicdanla birleştiğinde anlam taşır. Sessiz kalmak bu zulme ortak olmak demektir. Bugün Gazze'de her bir yıkık duvar insanlığın ahlaki çöküşünü de yansıtıyor. Ama aynı zamanda bir vicdan çağrısı da yapıyor bizlere. Susma. O nedenle biz Yozgat, Bozok ve Bartın üniversiteleri Olarak çocukların öldürülmediği, annelerin ağlamadığı, adaletin ve merhametin yeniden hüküm sürdüğü bir dünya için yola çıktık. Bilimin, insanlığın ve vicdanın sesi olarak mazlumun yanında olmayı sürdüreceğiz. Gazze'de yaşamını yitiren tüm masumları rahmetle insanlığın kaybolmayan vicdanını ise umutla anıyorum. Unutmayalım bir çocuğun gözyaşı bütün dünyanın susmasını gerektirecek kadar büyük bir hakikattir. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Bu toplantıya katkı sunan kıymetli başdanışmanımıza, kıymetli rektörüme, hocalarıma ve siz değerli katılımcılara bu salonu ağzına kadar dolduran kıymetli öğrencilerime gönülden şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Suç Ortaklıklarını İyi Gördük”

Panelde konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç ve Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Doç. Dr. Sunay Akkaya öğrencilere söyleşide bulundu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Gazzeli annelere seslendi. Filistin halkının ne kadar zor şartlarda yaşadığını ve tüm dünyanın kör gözle baktığını belirtti.

Oruç, panelde şu ifadeleri kullandı: “Gazze bu kadar hepimizin yürek teline dokunan bir konu oldu. Çünkü içinden geçtiğimiz bu çağda biz bunları konuşurken bir toprak parçasının üzerine bombalar yağmaya devam ediyor. Açlıkla onlara yeni bir soykırım uygulanıyor. Ben uzun süre maalesef yurt dışında yaşadım diyorum maalesef. Onların duyarsızlıklarını, onların kötülüklerini, onların suç ortaklıklarını o kadar iyi gördüm ki Batı dünyasının dünyada II.Dünya Savaşı sonrasında sadece İsrail'in varlığı için kurulmuş olan bir Birleşmiş Milletler sistemi var ve hem bu sistemin çöktüğünü dünyanın bütün adalet mekanizmalarının bu konuda yetersiz kaldığını. Aslında Gazze'deki açlığı, soykırımı o kadar iyi biliyorlar ki, olacağını önceden biliyorlar. Ama burada gerçekten buna suç ortaklığı yapıyorlar. Ve biz bu çağda yaşayan insanlar olarak o kadar sorumluyuz ki, sürekli konuşmak, sürekli düşünmek, sürekli buradaki bütün gençlerin, herkesin bu konuda çok duyarlı olduğunu biliyorum. Ama düşünmekten, ne yapabiliriz diye bu konuyu kafa yormaktan Çabalamaktan vazgeçmememiz gerekiyor. Tabii bunun birtakım araçları var. Gazze'de kadın başkanı birazdan geleceğim ama önce Gazze nedir? Filistin toprakları. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa, Kubbetül Sahra. Dünyada dünyanın en önemli toprak parçalarından bir tanesi. Yahudiler meşhur bir Süleyman tapınakları var. O çok kıymetli Kubbetül Sahra'nın Miraç makamının olduğu Peygamber Efendimizin Miraç makamının olduğu Kubbetül Sahra'nın yıkıp yıktırıp o ağlama duvarı var ya. Kudret-i Sahra'nın o ilk İlk kıblemizin bir parçası olan ağlama duvarı aslında onu yıkacaklar. Yerini Süleyman Tapınağı'nı yapacaklar. Ve giderek yayılmacı bir şekilde ülkemizi de, Türkiye'yi de hedef alan bir yayılmacılıktır. Ve bugün Gazze'ye sahip çıkmak aslında aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmaktır. Bu konuda kesinlikle Gazze'den bize ne? Hamas'tan bize ne? Bunlara kulak asmayın arkadaşlar” dedi.