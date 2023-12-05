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Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, cumhuriyetin 100. yılı kapsamında düzenlenen personel arası spor müsabakalarında dereceye giren personeli ödüllendirdi.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, cumhuriyetin 100. yılı anısına 04-15 Eylül tarihleri arasında akademik ve idari personelin katılımıyla düzenlenen spor müsabakalarında dereceye giren personele ödüllerini takdim etti.

Halı saha, satranç, tenis, masa tenisi, basketbol, badminton ve okçuluk branşlarında yapılan müsabakalarda başarılı olan personele kupaları takdim edildi.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, üniversitenin akademik ve idari personelin moral ve motivasyonunu artırmayı amaçladıklarını belirterek bu tür sportif müsabakaların mutat aralıklarla devam edeceğini söyledi.