Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Zeynep Koyunlu Ünlü tarafından "Deneyler ve Çocuk” konulu seminer verildi.

Bebek ve çocuk kütüphaneleri seminerleri kapsamında Doç. Dr. Zeynep Koyunlu Ünlü tarafından 12 Haziran 2024 tarihinde "Deneyler ve Çocuk” konulu seminer gerçekleştirildi.

Fakülte yetkilileri tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Bebek ve çocuk kütüphaneleri seminerleri kapsamında fakültemiz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Zeynep Koyunlu Ünlü tarafından 12 Haziran 2024 tarihinde "Deneyler ve Çocuk” konulu seminer gerçekleştirilmiş ve eğlenceli bilim deneyleri yapılmıştır. Dekanlığımız adına katkılarından dolayı hocamız Doç. Dr. Zeynep Koyunlu Ünlü’ye teşekkür ederiz” denildi.