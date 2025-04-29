Yozgat Valiliği ve Bozok Üniversitesi iş birliğinde, Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından çocukların cep telefonu kullanımında bilinçli ve güvenli davranışlar geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla “Cepteki Arkadaş: Nasıl Kullanılmalı?” konulu panel düzenlendi.

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen panele, Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Hıdır, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Polat, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Panelin açılış konuşmasını Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Polat, çocukların cep telefonu kullanımında ebeveyn rehberliğinin ve bilinçli teknolojik yönlendirmelerin büyük önem taşıdığını söyledi.

Prof. Dr. Polat konuşmasının devamında, bu tür farkındalık çalışmaları sayesinde çocukların dijital dünyanın olumsuz etkilerinden korunmasına katkı sağlanabileceğini ifade etti.

Panelde Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Erdinç Kalaycı “Dijital Bağımlılık ve Ebeveynlerin Rolü”, Dr. Öğr. Üyesi Şenay Aras Doğan “Ebeveyn Denetimleri: Çocuklar İçin Güvenli Cep Telefonu Kullanımı”, Dr. Öğr. Üyesi Selim Tosun ise “Telefon Oyunları Seçimi ve Dikkat Edilecek Noktalar” konulu sunumlarıyla katılımcılara bilgiler aktardı. Yapılan sunumlarda dijital teknolojilerin çocuklar üzerindeki etkileri, ebeveynlerin bu süreçte üstlenmesi gereken sorumluluklar ve çocukların güvenli telefon kullanımı için dikkat edilmesi gereken temel unsurlar ele alındı.