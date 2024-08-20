Yozgat Bozok Üniversitesinde “HPV Aşıları” temalı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Kader, Üniversite Kariyer ve Mezun Merkezinde personele yönelik “HPV Aşıları” temalı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Dünyada halk sağlığının en büyük tehditlerinden biri olan HPV aşıları ve korunma yolları düzenlenen toplantıda anlatıldı.

HPV’nin yol açtığı hastalıklar ve önlemlerine ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Prof. Dr. Kader, HPV (Human Papilloma Virüsü) aşısının HPV virüsüne karşı birincil derecede koruyuculuk sağladığına dikkat çekti. Aşının kadınlarda rahim ağzı kanseri başta olmak üzere dış genital organlar, makat, erkeklerde penis, her iki cinsiyette ise baş-boyun ve boğaz kanserleri ile siğillere yönelik koruyucu etkisinin olduğunu vurguladı.