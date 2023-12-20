Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Yönetimi Topluluğu Akademik Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Durmuş Gökkaya başkanlığında üniversite Sağlık Yönetimi Topluluğunun hazırladığı “60.Yılında Sağlık Yönetimi” konulu konferansta Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, SPV Direktörü Utku Çağatay Dinler ve İSS Yozgat İşletme Müdürü Özlem Altın, sağlık yönetimi öğrencilerine deneyimlerini anlattı.
Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferans Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu’nun konuşmasıyla başladı. Daha sonra Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Doçent Dr. Fatih Şantaş bölüm hakkında genel bilgiler verdi.
Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, konuşmasında hastane hakkında genel bilgiler verdi. Sağlık yönetimi bölümü öğrencilerine hastanelerde çalışma durumları hakkında bilgi veren Kozan, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı.
Konferansa konuşmacı olarak katılan SPV Direktörü Utku Çağatay Dinler ise Şehir Hastanelerindeki kamu-özel ortaklığı hakkında ayrıntılı bilgiler verirken, çalışma sistemlerini anlattı.
Konferans, Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Yönetimi Topluluğu’nun hazırladığı tiyatro gösterisi ve müzik dinletisi sonlandı.Kaynak: Haber Merkezi