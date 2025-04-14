Fakülte öğrencileri, 2024/1 Dönemi TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında hazırladıkları projelerle destek almaya hak kazandı.

Elde edilen başarıyla birlikte Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi, ülke genelinde projeleri kabul edilen 33 iletişim fakültesi arasında en fazla projesi desteklenen 5. fakülte oldu.

Fakülte yönetiminden yapılan açıklamada, bu başarının sadece bireysel gayretlerin değil, aynı zamanda akademik danışmanların rehberliği ve fakültenin araştırma odaklı eğitim anlayışının bir sonucu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Öğrencilerimizin özverili çalışmaları ve danışman hocalarımızın yönlendirmeleriyle elde edilen bu başarı, bilimsel düşünce kültürünün öğrencilerimize kazandırılmasında önemli bir adımdır” ifadelerine yer verildi.

Fakülte yönetimi, projelere danışmanlık yapan akademisyenleri ve projeleriyle fakülteyi gururlandıran öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi, araştırma temelli eğitim vizyonuyla bilimsel üretimi teşvik etmeyi ve öğrencilerini akademik hayata hazırlamayı sürdürüyor.