Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni ile üçüncü dönem mezunlarını verdi.

Törende hekimlik andını okuyarak mezun olan hekimler, kep atarak mezuniyet coşkusu yaşadı.

Genç öğrencilerin mezuniyet coşkusuna ortak olan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, “Sizler, milletimize ve insanlığa hizmet etmek üzere yola çıkıyorsunuz. Bilin ki, sizin başarılarınız toplumumuzun sağlık ve refah seviyesini yükseltecek, ülkemizin geleceğine katkıda bulunacaktır. Sizleri, büyük bir gurur ve umutla uğurluyoruz. Bugün, sizler için yeni bir başlangıcın, insanlığa hizmet yolunda atacağınız ilk adımın günüdür. Yolunuz açık olsun, daima bilimin ve insanlığın ışığında ilerleyin. Her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.