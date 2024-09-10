Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı “2030 Engelsiz Yaşam” vizyonu doğrultusunda özel gereksinimli bireylerin sağlık, kapsayıcı eğitim, bağımsız yaşam, afet ve insani bakımdan acil durumlar için erişilebilirliği öncelediği yarışmalar milli teknoloji hamlesi ile toplumsal bütünleşmeyi amaçlıyor.

Başarı kriterleri olarak proje sunumlarında süre kullanımı, sorulara verilen doğru cevaplar, beden dili kullanımı, dinleyicilere karşı tutum, sunumun akıcılığı, sunum taslağı gibi esasların ele alındığı projede en iyi sunum ödülü yarışma alanında üstlenilen görevlerini ve alandaki iş planlarını en iyi şekilde sonuçlandırmayı hedefleyen takımlara verildi.

Danışmanlığını Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Şener Taplak’ın yaptığı ve T3 Vakfı ile Yozgat Gençlik Merkezi'nin desteklediği LEMATEK takımı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğrencileri ve mezunlarından Abdullah Derebaşı, Mehmet Ertaş, Abdülkerim Akan, Ahmet Mert Tetik, Ahmet Hakan Çetinkaya, Yasin Yardımcı, Batuhan Sönmez, Elif Yılmaz, Mahmutcan Sarıbal, Alperen Önal’dan oluşuyor.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar ödül kazanan öğrencileri ve danışmanlarını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.